IMF Avrupa Direktörü: Türkiye ve Rusya yardım istemedi

IMF Avrupa Direktörü Thomsen, koronavirüs pandemisi nedeniyle IMF'den yardım isteyen ülkeler arasında Rusya ve Türkiye'nin olmadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 81 ülkenin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali yardım istediği belirtilirken, IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen Türkiye ve Rusya'nın bu ülkeler arasında olmadığını bildirdi.

IMF'nin internet sitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini değerlendiren Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu ayda yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını kaydetti. Thomsen Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan ekonomilerin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirirken, bu ülkeler arasında Rusya ve Türkiye'nin yer almadığını söyledi.