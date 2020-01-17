İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce veto ettiği yeşil alan kararı, yeniden geldiği İBB Meclisi'nden aynı şekilde geçti.

Ekim ayında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında yeşil alan ilan edilen Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta bulunan muhtelif ada ve parseller Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto etmesinin ardından yeniden Meclis gündemine geldi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, ilgili ilçelerde bulunan muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların park alanı yapılmasına ilişkin plan değişikliğini öngören kararında değişikliğe gitmedi.

Bahsedilen yeşil alanın büyüklüğü 295 bin metrekare olarak belirtildi.

TUZLA VE BAŞAKŞEHİR'DEKİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE TEKRAR GEÇTİ

Mecliste ayrıca ekim ayında kabul edilen ve İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen Başakşehir ve Tuzla ilçelerindeki muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına yönelik gündem maddesi de ele alındı.

Konuyu değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu daha önce aldığı karardaki görüşünü yineledi. Ayrı ayrı oylanan her iki madde de, salt çoğunlukla Meclis'ten geçti.

MALİYETİ 5 MİLYAR LİRA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Meclisi'nde AKP'li ve MHP'li Meclis üyelerinin Ekrem İmamoğlu'nun kararına direnmesinin maliyetini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan konu hakkında açıklama yaptı.

Ongun’un açıklaması şöyle oldu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun AKP'li ilçe belediyelerine tahsisi yönündeki kararları veto etmesine direnen AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin kararı 5 milyar liralık değer kaybına neden oldu.

İBB ve iştirak şirketlerinin halkın vergilerinden milyonlar ödeyip satın aldığı yerlerin Meclis kararıyla “yeşil alana” çevrilmesi tamamen siyasi manevradır.

Amaç, İmamoğlu yönetiminin hizmet için kullanacağı kaynakları azaltmaktır.