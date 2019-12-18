İmamoğlu'nun eşi huzurlu yolculuğun formülünü buldu: Kadın şoför

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İETT'de çalışacak kadın şoför adaylarını eğitim alanlarında ziyaret ettiğini duyurdu. Belediyede herhangi bir görevi olmayan İmamoğlu, bineceği otobüsün şoförünün kadın olmasını tercih ettiğini, yolcuların böylelikle huzurlu ve mutlu seyahat edeceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyeye bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nde (İETT) çalışacak kadın şoför adaylarını eğitim alanlarında ziyaret ettiğini duyurdu.

Ziyaretin de yer aldığı, İBB TV tarafından çekilen görüntülerin olduğu paylaşımda Dilek İmamoğlu, bir kadın şoförün kullandığı araçta seyir esnasında yanında durarak, "Sayenizde toplu taşımaları daha çok tercih edebiliriz" dedi.

İBB'de herhangi bir görevi olmayan ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi sıfatıyla videoda yer verilen Dilek İmamoğlu, eğitim gören şoför adayı kadınlara, "Her zaman arkanızdayım" dedi.

Dilek İmamoğlu ayrıca söz konusu videoda, "Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çok önemli bir adım. Bunun devamı gelecek. Benim de bindiğim otobüsün şoförünün kadın olmasını tercih ederim. Yolcular çok huzurlu ve mutlu seyahat edeceklerdir kesinlikle" diye konuştu.