İmamoğlu’nun danışmanlarının maaşları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının alacağı maaş belli oldu.

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı Belediye Meclisi tarafından belirleniyor.

İBB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun "Başkan Danışmanlarına 2020 yılında ek’li teklifte belirtilen 10.431,79 TL brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür" şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan danışmanlarına 2019’da 10 bin 557,96 TL, 2018’de 8 bin 775,62 TL, 2017 yılında ise 7 bin 765,72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.