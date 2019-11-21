İmamoğlu'nun Almanya ziyaretinden 'kredi' çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı çalışması için Deutsche Bank’tan kredi aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalara başlanması için talimat verdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlandı. Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Mayıs 2017'de yapımına başlanan projede, 29 Aralık 2017'de İBB tarafından çalışmalar durdurulmuş, Mart 2018'de tekrar başlatılmıştı. Ancak, hak ediş ödemelerinin yapılamaması sebebiyle Ekim 2018'de inşaat tekrar durmak zorunda kalmıştı. Metro hattında yapılan fiziki imalat oranı yaklaşık yüzde 6 seviyesinde.

FRANSA'DAN DA KREDİ GELMİŞTİ

Reuters'ta yer alan habere göre Fransa Istanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, bu ay başında Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD), Tuzla-Pendik metro yapımı için İBB ile 86 milyon Avro tutarında bir kredi anlaşmasına imza attığını açıklamıştı.

