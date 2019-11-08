İmamoğlu'nun 10 Kasım programı: Camide mevlit okutacak, lokma dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle 10 Kasım'da Eyüp Sultan Cami’nde mevlit okutacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle lokma dağıtılıp, mevlit okutulacağını duyurdu.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstanbul’un manevi atmosferini ayakta tutan iki önemli mekanda anacak. Başkan İmamoğlu, Taksim Meydanı’ndaki resmi törenin ardından Eyüp Sultan Cami’nde Mevlid-i Şerif okutacak, Karacaahmet Sultan Cemevi’nde lokma dağıtacak" denildi.

İmamoğlu'nun İstanbul’daki devlet törenlerinin yapılacağı Dolmabahçe Sarayı ve Taksim Meydanı'ndaki anma törenlerinden Taksim Meydanı’ndaki törene katılacağı da belirtilirken, törenin ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Sultan Cemevi'ni ziyaret edeceği burada da Atatürk için lokma ile şerbet dağıttıracağı söylendi.