İmamoğlu'ndan 'zam' özürü: İnsanlar haklı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammı için İstanbullulardan 'özür' diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi Youtube kanalı üzerinden yapılan “Zor Sor” isimli program kapsamında Nihat Sırdar’ın sorularını yanıtladı.

Sırdar’ın “Toplu taşıma zamları çok büyük tepki aldı. Haklılar da insanlar bence. Zam daha az olsaydı belediye batar mıydı?” şeklindeki sorusuna yanıt veren İmamoğlu, yanıtına “Halkımızdan özür diliyorum. Böyle bir zammı istemezdik.” diyerek başladı.

“Son 1 yıldaki akaryakıt artışı bile bu zammın 10-15 puan üzerinde. Bakımla ilgili masraflar yüzde 50-55 civarında artmış. Bunu yapmak istemezdim ama süreç yönetilebilir olmaktan çıkıyor. Şu anda 3.7 milyar liralık tarihi bir rakama ulaştı ulaşımın sübvansiyonu. Yüzde 35 zamla birlikte bu 2.3 milyar liraya düşüyor. İstanbul’un son 3 yıllık bedelini biz ödedik şu anda. Ama şunu bilsinler: Bu zamdan sonraki süreçte bizim tek derdimiz konforlu, nitelikli otobüslerde ulaşım hizmeti. Daha fazla toplu ulaşım ve özellikle raylı sistem ve deniz ulaşımıyla buluşma imkanı sağlayacak bir sistemi ortaya koymak” diyen İmamoğlu, yanıtını yine “Ama söylenecek tek şey var: Haklılar, özür diliyoruz.” diyerek bitirdi.