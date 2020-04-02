İmamoğlu’ndan Vakıfbank’a 'bloke' tepkisi: 900 bin lirayı derhal gönderin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulan bağış kampanyasında 1,5 günde biriken paranın, toplam 6 milyon 529 bin TL olduğunu açıkladı. Vakıfbank'ın kampanya kapsamındaki hesabı bloke etmesine tepki gösteren İmamoğlu 'İhtiyaç sahibi İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2 bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB’ye bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulan dayanışma kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden, dükkanını kapatmak zorunda kalan milyonların olduğunu söyleyen İmamoğlu "30 Mart Pazartesi sabahı bir bağış kampanyası başlattık. Maalesef bildiğiniz nedenlerle, ancak 1,5 gün açık ilanla bağış toplayabildik" dedi.

Bu süre içinde İBB hesaplarına 6 milyon 529 bin liralık destek geldiğini belirten İmamoğlu kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

VAKIFBANK'A TEPKİ: O NE SİZİN NE DE BELEDİYENİN PARASI

Dayanışma kampanyası için açılan hesaplardan birinin Vakıfbank’ta olduğunu belirten İmamoğlu, “Burada belirtmek isterim ki; bir devlet bankası olan Vakıfbank, hukuki olmayan şekilde alelacele hesabımızı bloke etmiş ve 2 bin 100 hayırseverin bağışladığı 900 bin lira bloke durumda kalmıştır. Vakıfbank yönetimine sesleniyorum; bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız, ihtiyaç sahibi İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2 bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB’ye bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin. O ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar, ihtiyaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında kalmayın” diye konuştu.

İmamoğlu, dayanışma kampanyasından gelen bağışlarla yaklaşık 9 bin aileye 6 Nisan Pazartesi’den itibaren, 300 ve 600 liralık 2 aylık alışveriş kartı desteğine başlayacaklarını söyledi.

İBB'nin 2020 yılı sosyal yardım bütçesini 401 milyon lira olarak belirlediğini kaydeden İmamoğlu gerekmesi halinde, bunun 775 milyon liraya çıkarabileceğini ifade etti.

