İmamoğlu'ndan torpil yanıtı: Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok

İBB Başkanı İmamoğlu, belediyede işe alınacaklarla ilgili CHP'deki iç yazışma hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, 'Partimizin içindeki yazışmayı gördüm. Açıkçası bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Benim nazarımda bir itibarı yok' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Otomobilsiz Kent Günü” etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İBB'de yapılacak işe alımlarla ilgili CHP içi yazışmalara ve torpil iddialarına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Partimizin içindeki yazışmayı gördüm. Açıkçası bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok. Doğru da değil. Umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ve değerlendirme yapacaktır. Herkes referans yazabilir. Herhangi bir insan da yazabilir. Bunda bir sorun yok. Yanlış bir yazışmadır. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsa gerek“ dedi.

'LİYAKATI ÖN PLANDA TUTUYORUZ'

İşe alımlarla ilgili İmamoğlu, “Bizim insan kaynakları portalımız açıldı. Bunu analiz etmelerini öneririm. 25 senedir büyükşehir’in bir iştirak alımında ilan gördünüz mü siz? İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum. Medya A.Ş.’ye kaç kişi alınacak. 6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz. Bu tabi İstanbul’da değil, tüm Türkiye’deki işsizliğin geldiği noktayı bize gösteriyor. İşe uygun insanları tercih etmeye çalışacak arkadaşlarımız. Tüm iştiraklerimizde liyakati ön planda tutuyoruz. 13 elaman için 6 bine yakın başvuru gerçekten üzücü. Tümüyle hassas davranacağız bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” diye konuştu.