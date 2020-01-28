İmamoğlu’ndan ‘Palandöken’ yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem nedeniyle Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken'e gitmesine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem sonrası Palandöken'e gitmesi nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatili nedeniyle çocukları ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Erzurum’a gittiğini belirtti, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" dedi.