İmamoğlu'ndan mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci kararına tepki

Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalelerine yaptığı itirazı reddetti. Kararı Danıştay'a götüreceklerini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesine yaptıkları itirazın reddedildiğini duyurdu.

İmamoğlu, Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay'a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" diye yazdı.

Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay'a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 3, 2020

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD), tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihalede İBBelenmiş, ihale eski bir İBB çalışanı da olan Okçular Vakfı’nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapmış 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’ne verilmişti.