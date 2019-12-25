İmamoğlu'ndan İstanbullulara Kanal İstanbul için itiraz çağrısı

Kanal İstanbul için 'Bu proje yapılmayacak' diyen İBB Başkanı İmamoğlu, 'Her vatandaş Kanal İstanbul’a itiraz etmeli' diyerek bakanlığa itiraz dilekçesi verme çağrısında bulundu. İmamoğlu projeye ÇED onayı verenler arasında tek bir profesör olmadığını belirterek 'Hz. Nuh’un telefon kullandığını anlatan birisi var' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a neden karşı olduğunu 15 maddede açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, “Kanal İstanbul işbirliği protokolünden İBB’nin çekilmesi, projeyi nasıl etkileyecek?” sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

'İBB'NİN OLMADIĞI BİR PROJE YÜRÜYEMEZ'

“Projeyi nasıl etkileyeceği benim zihnimde bile yok; çünkü proje olmayacak. Yani proje yapılmayacak. Dolayısıyla bizim projeden çekilmemiz demek, projeyi uzaktan seyredeceğimiz anlamına gelmiyor. Tümüyle olmaması yönünde hukuki mücadelemizi vermemiz anlamına geliyor. O bakımdan İstanbul halkının, İBB’nin olmadığı bir proje bu kentte olamaz, yürüyemez. Dünyanın hiçbir yerinde, bir şehir halkının iradesinin olmadığı proje yapılmaz, yapılamaz bunun adı başka bir şeydir. Türkiye böyle bir hamleyi kabul etmez, etmeyecektir."

30 MİLYON METREKARE ARSA HAREKETLİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın "arsa hareketi yoktur" sözlerinin doğru olmadığını belirten İmamoğlu, bölgede 2011’den beri arsa hareketliliğinin 30 milyon metrekareyi bulduğunu ve en büyük arazisi olan ilk 3 şirketin Arap şirketi olduğunu söyledi. İmamoğlu "Bizden detay isterlerse bizde bütün detaylar var. Paylaşırız" dedi.

BAKANLIĞA DİLEKÇE GÖNDERME ÇAĞRISI

ÇED Raporu açıklandıktan sonraki 10 gün içinde itiraz süresi olduğunun hatırlatılması üzerine İmamoğlu, İBB'nin itiraz edeceğini belirterek, tüm kurum ve kişilere de itirazda bulunmaları için dilekçe verme çağrısı yaptı. İmamoğlu "Yarın ben çocuğuma ya da benim üyelerime hesap veremem diyen kişiler, sivil toplum kuruluşları herkes Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çok basit şekilde abartmadan, ‘İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyorum. Kanal İstanbul projesine İstanbul’un su kaynakları Sazlıdere’yi Terkos’u yok etme riskini karşı ÇED raporuna itiraz ediyorum’ demesi bile yeterlidir. Yazacak dilekçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderecek. Ya da gidecek İstanbul’daki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şubesine teslim edecek. Herkesin hakkı var. Hukuken hakkımız arayacağız. Milyonlarla insan buna itiraz edebilir. Kurumlar etmelidir, sorumlulukları gereği. Etmiyorsa da beyan versin ‘ben etmiyorum’ desin" dedi.

Projenin açıklanan maliyetinin iki üç katı maliyetinin olacağını ifade eden İmamoğlu "Allah hem cebimizi, hem kamunun kaynağını, hem bu şehrin maneviyatını, tarihini, doğasını, 16 milyon insanımızı korusun" diye konuştu.

ÇED RAPORUNA ONAY VEREN İNSAN NUH'UN CEP TELEFONU KULLANDIĞINI ANLATIYOR

Projeye verilen ÇED raporunun ciddiyetini sorguladığını belirten İmamoğlu “ÇED raporunun arkasındaki teknik insanlara bir bakın. Bir tane onay veren insan, Hz. Nuh’un telefon kullandığını anlatan birisi var. Hz. Nuh, cep telefonu ile haber vermiş. Şimdi ben ciddiyeti elbet sorgularım. Daha ötesine gideyim, niçin bu güzel ülkenin tek bir titri profesör olan akademisyen imza atmamış. Bir sorun. Diğerlerine cevap vermeyi bile gerek duymuyorum" diye konuştu.

