İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'ben kurdum' dediği takıma ziyaret

Seçim kampanyası sırasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın başkanlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün de Başakşehir'i ziyaret etti. İmamoğlu, Kasımpaşaspor’u da ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan 'Başakşehir'i ben kurdum' demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ben kurdum" dediği Başakşehir Futbol Kulübü’ne ziyarette bulundu.

İmamoğlu’na ziyarette, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da eşlik etti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu’na, kulüp binası ve Başakşehir Fatih Terim Stadı ile ilgili kısa bir bilgi verdi. Heyet, daha sonra toplantı salonuna geçti.

'ÇOK PARA HARCAYAN, ÇOK İŞ YAPAMIYOR ANLAMINA GELMİYOR'

Başakşehir’in İstanbul’un Süper Lig’deki 5 takımından biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Sizden sonra Kasımpaşa’yı da ziyaret etmek istiyorum. Hem sizi ziyaret etmek hem de başarılar dilemek istedim yönetiminize, heyetinize, sporcularınıza. Yolunuz açık olsun. Bu sene garip bir lig var, gördüğüm kadarıyla. Herkesin birbirine dişi geçiyor gibi. Lig, enteresan. Ne olur bilinmez. ‘Çok para harcayan, çok iş yapar’ anlamına gelmiyor futbolda, zaten. Başakşehir, kadro istikrarını koruduğu zaman başarılar elde etti” dedi.

GÜMÜŞDAĞ: UEFA KULÜBÜMÜZÜ DENETLEDİ

Gümüşdağ da kulüple ilgili şu bilgileri verdi:

“Geçmişte İBB Spor Kulübü, profesyonel futbol içindeydi. 2014 yılında, o dönemki Başkan Kadir Topbaş’la dedik ki; ‘Futbolu, İBB bünyesinden çıkaralım.’ Çıkarma kararı aldık; ama talip yoktu. 2014 yılında, İstanbul Başakşehir A.Ş. adlı bir şirket kurduk. UEFA kriterlerine uygunluk adına bir değerleme yaptırdık, uluslararası bir denetleme şirketine. 17 milyon TL civarında bir para çıktı. Aktif-pasif bütün borçlarını üzerimize aldık, İBB Spor’un futbol tarafıyla ilgili. İlk yıl UEFA kupasına kalınca UEFA geldi, denetlemesini yaptı. Bir sorun çıkmadı. İBB’ye de borcumuzu ödedik.”

Gümüşdağ, toplantının ardından İmamoğlu’na, arkasında adı yazılı 34 numaralı Başakşehir forması hediye etti. İmamoğlu, Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki bir maçını izlemek istediğini de belirtti.

SONRAKİ ZİYARET KASIMPAŞASPOR'A

Erdoğan Süper Lig ile ilgili Mart ayında yaptığı bir değerlendirmede, Başakşehir için "Ben rahatım. Niye rahatım? Başakşehir'i ben kurdum" ,"Başakşehir şampiyonluğu yakalarsa, bu da tabii bir devrimdir. Yani illa milyonların izlediği takımlar değil, demek ki binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş" demişti.

İmamoğlu, İstanbul’un Süper Lig’deki 5’inci temsilcisi Kasımpaşaspor’u ziyaret edeceğini de açıkladı.