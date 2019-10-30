İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yunus Emre'li Boğaziçi yanıtı

Ekrem İmamoğlu, İBB’nin İstanbul Boğazı’ndaki yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı’na devredilmesiyle ilgili olarak hukuka başvuracaklarını söyledi. İmamoğlu Erdoğan'a Yunus Emre'nin 'Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san' hatılatmak istediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin euronews'e verdiği demeçte hukuka başvuracaklarını söyledi.

İmamoğlu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin davetiyle bulunduğu Strazburg’da yaptığı açıklamada Erdoğan'a Yunus Emre'nin sözlerini hatırlatmak istediğini belirterek şunları kaydetti:

“İstanbul’un hukuku olan her şeyi yine hukuk yoluyla elde etmek istiyoruz. Hukukumuzu o anlamda sonuna kadar İstanbul halkı lehine kullanırız. Doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani Yunus Emre’nin de dediği gibi “Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san” eğer sayın Cumhurbaşkanı biliyorsa, bu sözü de hatırlatmak isterim kendisine.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı 28 maddelik kanun tasarısı ile İstanbul Boğazı’nda İBB ait olan yetkiler, başkan ve yöneticileri ile üyeleri AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanacak yeni kurullara devredilecek.

Tasarıyla idare heyetindeki İmamoğlu'nun ve İBB'ye ait Boğaziçi İmar Müdürlüğünün yetkileri de elinden alınmış olacak.

