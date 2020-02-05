İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Derece deyince ‘Fahrenheit’ ya da ‘Celsius’ geliyor aklıma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım’ sözlerine, 'Derece deyince, benim aklıma ‘Fahrenheit’ gelir ya da ‘Celsius’ gelir. Üzücü bir yorum olmuştur. Sanıyorum söyledikten sonra kendisi de üzülmüştür diye düşünüyorum' yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Genel Sekreter Yardımcınız Yeşim Meltem Şişli hakkında yaptığınız açıklamalar Sayın Cumhurbaşkanı’na da soruldu. ‘Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım’ yanıtını verdi” hatırlatmasına ilişkin açıklamada bulundu.

“Derece deyince, benim aklıma ‘Fahrenheit’ gelir ya da ‘Celsius’ gelir. Derece deyince, benim aklıma o geliyor; insan gelmez" diyen İmamoğlu, "İnsanı hayatımda hiç derecelendirmedim. Sayın Cumhurbaşkanı’nın zihninde böyle bir şey varsa, üzülürüm. Açıkçası, kimse doğuştan İBB Başkanı ya da Cumhurbaşkanı olmadı. Bunlar, kademeli bir şekilde oluyor. İnsanların katkısıyla ve puanlamasıyla, insanların verdiği yetkiyle oluyor. Bunu unutmamak lazım. Üzücü bir yorum olmuştur. Sanıyorum söyledikten sonra kendisi de üzülmüştür diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin İSMEK'teki kadın çalışanlara yönelik sözleri infial yarattı. Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem İmamoğlu, bir inceleme başlattığını duyurdu. Siz ne diyorsunuz bu konuda?" sorusu üzerine, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım" yanıtını vermişti.

NE OLMUŞTU?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin 14 İSMEK bölge sorumlusu ile yaptığı toplantıda kullandığı iddia edilen sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılığa başvuran bölge sorumluları "hakaret, dini değerleri aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla Şişli'nin cezalandırılmasını talep etmişti.

İ.Ö verdiği ifadede şu iddiada bulundu:,“Bekar olan arkadaşların el kaldırmasını istedi. Arkadaşlar da el kaldırdı. ‘Bayağı bekar varmış. İtfaiyedeki arkadaşlarla buluşturalım kaynaştıralım. Bir gece düzenleyelim’ dedi. Hepimiz çok utandık. Devamında İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Bey’i kastederek, ‘En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor’ dedi”

Meltem Şişli, hakkındaki iddialara ilişkin İBB Başkanlık makamına yaptığı başvuru dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"31 Ocak 2020 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nde sonrasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayını yapılan; şahsım ve kurumsal görevimi hedef alan, 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK'deki kadın bölge sorumluları ile yapılan bir toplantıda, çalışanlara yönelik, hakaretlerde bulunduğum; onların inançlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığım; ayrıca sosyal durumları, yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılayıcı ve alaycı tavırlarda bulunduğum; çalışanlara mobing uyguladığım şeklinde iddialar yer almıştır.

Şahsım yanında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini de hedef alan, yukarıda açıklamaktan dahi üzüntü duyduğum iddialara ilişkin olarak, hesap verme sorumluluğumun hukuk önündeki tüm haklarımın korunması ve gerekli hukuki adımların atılmasına yönelik olarak, tüm iddialar bakamından, gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılabilmesi, masumiyetimin tespit ve tescili için inceleme yapılması talebinde bulunuyorum."