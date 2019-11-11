İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bize teşekkür edecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'temel atmama töreni' hakkındaki açıklamasına yanıt verdi. Sıkı bir basın açıklaması yaptıklarını belirten İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “temel atmama töreni" üzerinden yaptığı eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu, “Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Orada, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır. Onların kurtulduğuna mutlu olacaktır” dedi.

İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, “Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Kaldı ki orada 70 bin metrekarenin üzerindeki arazide, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır. Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır. Orada derin bir teknik açıklama var, İstanbul halkına. Nerdeyse 1,6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan” yanıtını verdi.

ERDOĞAN: BU ÜLKEYE HİZMET BUNLARIN BÜNYESİNE AĞIR GELİR

'Geleceğe Nefes' projesi töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nun geçen hafta Silahtarağa'da iptal ettiği arıtma tesisi için düzenlediği 'temel atmama' törenini eleştirmişti. "Birileri bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan arıtma tesisi için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Tıynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler" diyen Erdoğan, "Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. O nedenle kendilerine yakışanı yapmışlar" şeklinde konuşmuştu.