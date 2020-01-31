İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Gelin oturup konuşalım, ortamın kahramanı kim olacaksa olsun

İBB Başkanı İmamoğlu, Erdoğan'dan beş aydır davet beklediğini söyledi. İstanbul'un en önemli meselesinin deprem olduğunu belirten İmamoğlu 'Oturalım Sayın Cumhurbaşkanı ile bakanlar, belediye başkanları… Ortamın kahramanı kim olacaksa olsun, umurumda değil. Milletin canını kurtaralım' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ne yaptığı ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beş aydır davet beklediğini söyleyen İmamoğlu, İstanbul'ın en önemli meselesinin deprem olduğunu ifade ederek, "Oturalım Sayın Cumhurbaşkanı ile bakanlar, belediye başkanları… Ortamın kahramanı kim olacaksa olsun, umurumda değil. Milletin canını kurtaralım" dedi.

İŞTEN ÇIKARILAN ŞİŞLİ BELEDİYESİ İŞÇİLERİ İMAMOĞLU'NU PROTESTO ETTİ

Öte yandan İmamoğlu Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler tarafından protesto edildi. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında belediye binası önünde toplanan işçiler İBB Başkanı ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan işçiler, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi.

Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu, 24’ncü ilçe belediyesi ziyaretini Şişli’ye yaptı. İmamoğlu’nu makam odasında ağırlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İBB Başkanı ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

YEREL YÖNETİMLER TASLAĞI

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da Keskin’in makam odasında yanıtladı.

Yerel yönetimler taslağı ve bunun kayyum anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"* Henüz Meclis’e gelmemiş bir taslak üzerinden konuşmayı çok fazla düşünmüyordum. Ama basına düştü. Konuşuluyor. Bizim de elimize geçen bir taslak var. Bazen, ‘Bu taslak nereden çıktı’ diye düşünüyoruz. Sonra, ‘Henüz öyle bir konu yok ki’ diye cevap geliyor genelde hükümet yetkililerinden. Ondan sonra bir bakıyoruz, ‘tak’ diye önümüze gelmiş.

* Böyle bir süreç yönetiliyor Türkiye’de. Bahsettiğiniz eylül ayındaki buluşmamızdan bu yana tam beş ay geçti. Biz beş aydır yerel yönetimlerin, büyükşehir belediyelerinin kanun taslağıyla ilgili çalışmasıyla ilgili davet bekliyoruz. Bu daveti bize söz veren ülkemizin Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı’mız dedi ki; ‘Bir komisyon kurulacak. Bu komisyona üç tane CHP’liyi görevlendiriyorum.’ Kendisi isim saydı. Benim ismimi, Sayın Büyükerşen’i ve Sayın Mansur Yavaş’ın ismini saydı. Diğer taraftan da üç belediye başkanı… Ve altı bakan görevlendirdi.

* Beş aydır biz bu sözün yerine gelmesini bekliyoruz. Bir araya geleceğiz. Doğru kanun nasıl çıkar, içinde neler olmalı? Yerel yönetimlerin katkılarını sunacağız. Tümüyle demokratik bir tavır bu. Bu, bizim talebimizdi. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu kabul etti ve bize böyle bir görevlendirme sundu. Bu işi de Sayın Fuat Oktay’a havale etti. Dedi ki: ‘Bu işi siz takip edeceksiniz, siz yapacaksınız.’ Ben de her gördüğüm yerde, bunu kendisine hatırlattım. Karşılaştığım yerde hatırlattım. Hâlâ cevap bekliyoruz."

'TAAHHÜDÜNÜN KARŞILIĞINI BEKLİYORUM'

Kanun taslağını madde madde incelediklerini belirten İmamoğlu "devlet projesi" sözüne işaret etti ve "Yani bir nevi Kanal İstanbul şifresiyle tanımlanan kanun maddeleri sıralanmış. Bu, tabii olması mümkün olmayan, döneme göre, kişiye göre, o dönemin siyasi bakışına göre tanımlanmış bir taslak. Yürümez. Böyle bir taslakla yerel yönetim olmaz. Demokrasi hiç olmaz. Umarım doğru değildir. Umarım, böyle bir taslak Meclis’e gelmez. Buna, toplumun tepkisi büyük olur. Tümüyle, milletin iradesine ters düşen bir anlayışla hareket biçimini doğurur" diye konuştu.

İmamoğlu "Üç beş bürokratın karar verdiğine, milyonlarca insanın tavrını hiçe sayan, tamamen oradaki bir kısım bürokrasinin kararıyla yol alınacak bir sistem tanımlanmış. Karşıyız. Şu an takip ediyoruz. Gerçek olmadığını umut ediyoruz. Zamanla inşallah bunu düzeltiriz diye düşünüyorum. Ancak, ben hâlâ Sayın Cumhurbaşkanı’nın emaneti olan, sözü olan, talimatı olan, bizimle bu kanun hazırlanacak şeklindeki taahhüdünün karşılığını bekliyorum" dedi.

KAYAK TATİLİ: MESAİMDEYİM

Elazığ depreminin ardından yaptığı tatile ilişkin soruya ise İmamoğlu "Bizim öyle bir konumuz yok. İstanbul’u konuşuyoruz. Şu an İstanbul’dayız, Şişli Belediyesi’ndeyiz. Kimin ne konuştuğundan ziyade, mesaimdeyim" diye yanıt verdi.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak'ın katıldığı bir TV programında "İstanbul’a bir yıl lale ekmezseniz, bütün yer bilimleri projelerini finanse edebilirsiniz" sözlerinin sorulduğu İmamoğlu "Evet simgesel bir bitkidir lale İstanbul için. Onu yok saymayız, sayamayız. Ama kalkıp on milyonlar liralık da iş yapmayız. Yazık günah. Bu şehrin bu milletin parasına yazık. Bilim insanı beyefendiye yüzde yüz katılıyorum" diye konuştu.

TOPLANMA ALANLARINDAKİ KAÇAK İNŞAATLAR

Deprem toplanma alanlarında kaçak inşaatlara ilişkin bir soru üzerine İmamoğlu "İhbar nedir ne değildir bir bakalım. Benim şu anda bir somut bilgim yok. İmar hakkı olmayan bir yerde kaçak bir yapı varsa gider yıkarız, gözünün yaşına bakmayız" dedi.

İstanbul’da kentsel dönüşümün durup başladığı yerlerle ilgili soru üzerine İmamoğlu "Deprem konusunda nasıl acı bir siyaset yapıldığını yaşamış birisiyim, meclis kayıtlarında var. Tepkim de var orada Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken. Tek başıma Meclis’e girip, nasıl tepki gösterdiğimi, dönüp iki üç sene önceki görüntülerden görürsünüz. Yani, komisyondan olur çıkmış bir konunun, bir siyasi parti ilçe başkanının talimatıyla nasıl geri çekildiğini ben, ilçe belediye başkanı olarak yaşadım. Yaklaşık 4-5 bin konutluk bir alanda. Görüntüleri bile var. Cevap bile veremediler. Çıkarır gösteririz size. Arkadaşlarımı talimatlandırıyorum, o günkü görüntü kayıtlarını çıkarıp paylaşsınlar. Biz, kentsel dönüşüme dair siyaset yapmıyoruz. Bu şeffaf bir iş" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Avcılar Belediye Başkanı, ‘Oturma eylemi yapacağım’ diyor. Niye? Kararı çıkmıyor. Başka ilçeler için çıkıyor ama, dört beş yıldır bekletilen Avcılar’ın planları çıkmıyor. Niye? Yazık değil mi insanlara? İnsanların önünü açmak. Bunu konuşalım, evet ona da varız. O zaman biz de teklif etmiştik bir siyasi olarak. Biz varız, oturalım konuşalım. Ben daha ötesine gidiyorum. Bu memleketin en önemli meselesi depremdir. Bakın bana, ‘Niçin Cumhurbaşkanı’ndan randevu istiyorsunuz’ diye Temmuz ayında sorduklarında, dediğim ilk şey; depremi konuşacağım demiştim. Görüntülerde var, dinleyin. En önemli mesele deprem. Elbette başka konular da var. Kendisine brifing vermeye hazırım. Ama ana mesele deprem. Size samimiyetle söylüyorum; silelim süpürelim şu masa üzerindeki boş konuları. Yani boş mevzuları, Buna Kanal İstanbul da dahil. O da boş bir konu. Silelim, süpürelim, atalım. Oturalım, depremi konuşalım, depremi çözelim. Memleketimizin 100 milyarlarca dolarını kurtarırız."

'O MASANIN HER TÜRLÜ TALİMATINI ALMAYA OLMAYA HAZIRIM'

* "Dün söyledim, yine söylüyorum: Sayın İlhan Kesici, en az 60 milyar dolara yakın ya da 50 milyar dolara yakın İstanbul depreminin bedeli olur diye bir açıklama yaptı. Katılıyorum. Gerçekçi bir bakış açısı. Ama ben ilave ediyorum: İstanbul’da yaşanacak büyük depremin, ülkeye 400-500 milyar dolar zararı olur."

* "Bunları konuşalım, bunları çözelim. Ne varsa kaynağımız ben, o masanın hamalı olmaya hazırım. Ben, o masanın her türlü talimatı almaya hazır bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan olmaya hazırım."

* "Oturalım Sayın Cumhurbaşkanı ile bakanlar, belediye başkanları… Biz talimatları alalım ortaklaşa. Ortamın kahramanı kim olacaksa olsun, umurumda değil. Milletin canını kurtaralım. Bu şehrin değerlerini kurtaralım. Tek isteğimiz bu. Bu kadar basit, bu kadar açık konuşuyorum."

* "O masada da açık konuşurum. Kim bunu yaparsa, minnet duyarım şehrim adına, ülkem adına, milletim adına… Bahsettiğim kanun toplantısı da bunlardan bir tanesi aslında. Niye bir araya gelmekten imtina ediyoruz? Bir araya gelelim. Bu kadar net. Umarım çözeriz. Kentsel dönüşüm bizim önemli bir konumuz. Güzel çalışmalarımızı, Büyükşehir nezdinde bir iki hafta içerisinde başlatacağımız projeleri de sizlerle paylaşacağız."

YIKILAN BİNALARDA ASBEST TEHLİKESİ

"Kadıköy-Bostancı arasında yüksek katlı binalar var. 45-50 yıllık binalar. Bunlarla ilgili çalışma var mı depremle ilgili? Binaların yıkımında asbestli parçalar var. Eski su boruları, çatı kaplamaları… Onları bir hortumla ıslatıyorlar. Bunun da sonucunun akciğer kanseri olduğu iddia ediliyor uzmanlar tarafından. Bununla ilgili sizin döneminizde bir tedbir alınacak mı?" sorusu üzerine ise İmamoğlu "Asbest konusunda tedbirli davranıyoruz. Bunu engelleyici birtakım talimatlarımız oldu. Arkadaşlarım bu süreçleri takip ediyor. Birçok yıkım çalışmaları, ilçe belediyeleri tarafından yönetiliyor. Bunun bilinmesini istiyorum. Yani biz o alanda, direkt müdahaleci bir belediye değiliz. Ama bunu takip ediyoruz arkadaşlarımla" dedi.