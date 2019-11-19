İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı oynadığı' yönündeki soruya, tek konsantrasyonunun belediye başkanlığı olduğu yanıtını verdi ve ekledi, 'Yarını, bilse bile, Allah bilir. Başka ne diyeyim?'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayşe Arman'ın "Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı oynuyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"Belli bir konum içindeyken, farklı bir makama oynamak, o makam için kendinize bir yol haritası oluşturmak, toplumsal görev üstlenenler için stratejik hata" diyen İmamoğlu, "Beni insanlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uygun gördüler. Organik bir şekilde seçildim ve kabul gördüm. O yüzden şu an için için tek idealim, işimi yapmak. Ben dedim ki, "İstanbul'un gelmiş geçmiş, en demokrat Belediye Başkanı olmak istiyorum." Şimdi ise diyorum ki ,"Dünyanın gelmiş geçmiş en demokrat Belediye Başkanı olmak istiyorum!" Anlayacağınız tek konsantrasyonum bu. Onun dışında, şunu söyleyebilirim: Yarını, bilse bile, Allah bilir. Başka ne diyeyim?" ifadesini kullandı.