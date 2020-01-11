İmamoğlu'ndan AKOM'da deprem açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 'Şu anda hem ilçe belediye başkanlarımız hem de bizim bütün kapsayıcı bilgi ağımızdan bize hiçbir hasar ve hiçbir vatandaşımızla ilgili ihbar ulaşmamıştır' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

“Oradaki ilçelerimizi; hem Silivri hem Büyükçekmece hem de Avcılar belediye başkanlarımızı aradım. Herhangi bir ihbar veya tespit edilmiş hiçbir şey yok. Aynı zamanda bizim de sistemdeki hasarla ilgili haritamıza baktığımızda hiçbir unsur yok. Dolayısıyla İstanbulumuzun, hayatımızın en gerçekçi konularından birisini tekrar yaşamış olduk" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

Deprem konusu, hafızamızdan zaten çıkmaması gereken ve hiçbir şekilde başka bir konuyu İstanbul’un gündemine öncelemeden bu konuyu çözmemiz gerektiğini hepimiz söylüyor. Umarım eylem birliği yapar, insanların zihninden bu tereddüdü ortadan kaldıracak işlemleri hayata geçiririz.

İnşallah İstanbul’daki yüz binlerce insanın hayatını tehdit eden bu kavramı, tümüyle ortadan kaldırırız. Dileğim bu; çalışmalarımız bu yönde. Türkiye’nin bütün kurumlarının bu yönde adım atması, sadece İstanbul değil, Türkiye’nin geleceği açısından çok mühimdir. Hepimize geçmiş olsun”

'HASAR YOK'

İmamoğlu, “Hiçbir yerde hasar yok demek şu an için mümkün mü” sorusuna, “Evet. Şu anda hem ilçe belediye başkanlarımız hem de bizim bütün kapsayıcı bilgi ağımızdan bize hiçbir hasar ve hiçbir vatandaşımızla ilgili ihbar ulaşmamıştır” yanıtını verdi.