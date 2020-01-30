İmamoğlu’dan 'Palandöken' tatili tepkilerine yanıt: Kayak, zil takıp oynamak değildir

Depremin ardından Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra ailesiyle birlikte tatil için Palandöken'e gitmesi nedeniyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen tepkilere yanıt verdi. İmamoğlu, 'Kayak, zil takıp oynamak değil. Üç günümü çocuklarımla beraber geçirdim. Ben Elazığ'daki sorumluluklarımı yerine getirdim' açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilere neden olan Erzurum’daki tatilinin son gününde CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İmamoğlu, üç gün boyunca çocukları ve eşiyle birlikte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'BAZI İNSANLARDA İSTANBUL’U KAYBETMENİN RAHATSIZLIĞI VAR'

Her zamanki dobralığımız, titiz ve temiz ruhumla anlatacağım. Yetmezse basın mensupları soru sorarlar. Son 400 günde aileme, bu tatil dahil sekiz gün ayırabildim. Ekrem İmamoğlu bir gün de tatil yapsa konuşacaklar, iki gün de. Canı yananlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmenin bazı insanlara verdiği rahatsızlık var.

'ÇOCUKLARIMI SİYASİ MANZARAMA SOKMAM'

Vatanım, bayrağım, inancım ve ailem… Ailem, benim kutsalım. Aileme başka bir değer veririm. Ailemle bir olamamanın üzüntüsünü yaşarım. Çocuklarımı siyasi manzarama sokmam. Benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Hayat gelip, geçiyor. Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem. Bir arada olmak, 2-3 gün buluşmak baba olarak sorumluluğum.

'AFAD’A İLK GİDENLERDEN BİRİYİM'

Deprem konusuna gelince ‘Deprem oldu, geçerken depreme uğradı’ gibi komik, anlaşılmaz, üzücü ifadeler oldu. Ben yas tutmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen insanım. Herkes kendini bilsin. Depremin haberini alır almaz, AFAD’a ilk gidenlerden biriyim. Ben gittiğimde Vali Bey ordaydı tek başına. Ne yapmamız gerekir noktasında, 4-5 saatini AFAD’da geçiren belediye başkanıyım.