İmamoğlu'dan Millî Gazete ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millî Gazete’yi ziyaret etti. Ziyaretinde gazeteye övgüler yağdıran İmamoğlu, 'Millî Gazete, güzel bir prensiple yol yürüyen gazetelerden birisi' diye konuştu.

İslamcı geleceğin odak yayınlarından Millî Gazete’yi ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Millî Gazete, güzel bir prensiple yol yürüyen gazetelerden birisi" dedi.

Millî Gazete'den Furkan Erten'in haberine göre, ziyarette Millî Gazete Genel Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Yazı İşleri Müdürü Ercan Özcan, Haber Müdürü Fatih Yedier ve Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse ile görüşen İmamoğlu’na, dedesinin kendisine tavsiye ettiği sözün yazıldığı tablo hediye edildi.

'GÜZEL BİR PRENSİPLE YOL YÜRÜYEN BİR GAZETE'

İmamoğlu, “Sadece Millî Gazete değil, aynı bu değerleri koruyan tüm basın kurumlarının, kuruluşlarının bu anlamda yolları açık olsun. Ama sadece kendine bir hedef edinmiş, sadece birini, bir kurumu karalayacak ya da sadece bir kurumu veya bir kişiyi göklere çıkaracak üslubun hiç kimsenin nezdinde kıymeti olmaz. Ama Millî Gazete tam aksine, güzel bir prensiple yol yürüyen gazetelerden birisi… Yolunuz açık olsun, başarılar dileriz” diye konuştu.

'ÇOK DEĞERLİ BİR KURUM BURASI'

Millî Gazete’den övgüyle bahseden İmamoğlu, “Demokrasinin temeli, özgürce fikirlerini yazabilen basının varlığıdır. Direkt kişilerle, kişiliklerle uğraşan değil, toplumda tespit ettiklerini, önerilerle, şikâyetlerle, uyarılarla aslında hizmetlere, süreçlere yön vermek basının marifetiyle olur, gelişmiş toplumlarda… Milli Gazete’nin bu anlamda misyonu çok değerli, çünkü farklı görüşlerin toplumda ses bulması, bir yazıyla vücut bulması ve milletle buluşması çok değerli… Bunu yıllardır yapan geçmişi olan ve çok değerli bir kurum burası… Dolayısıyla nice senelere aynı yolda, aynı prensiplerle hizmet etmeye devam eder” dedi.