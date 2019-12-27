İmamoğlu ve Yavaş’tan 'yerli otomobile' destek

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş 'yerli otomobil'e destek açıklamaları yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün tanıtımı yapılan "yerli otomobil" için destek açıklamaları yaptı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "yerli otomobil girişimi" ile gurur duyduğunu söyledi ve "İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız" dedi.

Mansur Yavaş ise "yerli otomobil"le ilgili gelişmeleri uzun süredir takip etmeye çalıştıklarını belirterek "Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" açıklaması yaptı.