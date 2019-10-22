İmamoğlu: Metni okuyunca Türkiye Cumhuriyeti adına üzüldüm, çok büyük ayıp

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'ndaki ihaleye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın açıklamasına, 'Metni okuyunca Türkiye Cumhuriyeti adına üzüldüm' yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Açıklamaya tepki gösteren İmamoğlu, "Ne yazık ki ve ne acı ki ihaleye giren malum şirketin avukatı mı yaptı yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı mı yaptı ben anlamadım, fark göremedim. Ancak bu kadar savunulabilirdi. Metni okuyunca Türkiye Cumhuriyeti adına üzüldüm. Sayın Bakan'ın ifadesiyse çok büyük ayıptır ve tarihe geçmiştir" dedi.

İmamoğlu, ihaleyi alan şirket hakkında da "Daha internet sitesi olmayan 10 bin lira sermayeli şirketin davet gününden hemen önce 1 milyon liralık sermaye artışı yapması şaibenin önemli bir parçasıdır" dedi.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

İBB iştiraklerinin ihaleye girmesinin etik olmadığını savunan Bakan Turhan, “Belediye’nin söz konusu firmaları, istenilen şartları gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirememiştir. Ayrıca açık açık şartnamede ‘müştereken ve müteselsilen’ ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir” demişti.

Bakan Turhan "ihale konusunun özel ilgi alanı olduğunu bildiğimiz Sayın İmamoğlu'na açıkça soruyorum" diyerek "Şartnamede istenilen evrakları bile hazırlamaktan aciz olan İBB yönetiminin ihaleyi almaya çalışması normal bir durum mudur? Bugüne kadar ki ticari ilişkilerinde de hep bu yöntemi mi izlemiştir?" ifadesini kullanmıştı.