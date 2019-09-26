İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da on binlerce toplanma alanı olduğuna ilişkin sözlerine 'Böyle bir şey yok ne yazık ki' diyerek yanıt verdi.

İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanlarına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı söz konusu” açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

İmamoğlu “Keşke ben de ‘On binlerce toplanma alanımız var’ diyebilseydim. Böyle bir şey yok ne yazık ki! Bu şehirdeki toplanma alanları ne yazık ki azalmıştır. Bazı semtlerde ve mahallelerde yok derecesindedir. Bunu zaten söylememize gerek yok. İnsanlarımız bunu görebiliyor” dedi.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yaptığı açıklamada İmamoğlu “Dua ediyorum; İstanbul, büyük depremini geç yaşar. İstanbul’un binalarının sağlamlaştırılması, güçlendirilmesi ve yerinde güçlendirilerek, fazla yoğunluk yaratmadan insanların huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayabilmek için ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız var. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Acil toplanma alanlarıyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Önemli bir şiddette olmamasına rağmen yaşadığımız toplumsal telaşı, yaşamamamız gerekir. Bunu yaşamamak için de okullarımızda, ibadethanelerimizde, her yerde ciddi bir eğitim vererek sürece hazırlıklı olmamız gerekecek” diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, soL'a yaptığı açıklamada İstanbul'da toplanma alanlarının imara açıldığını belirterek gerçek toplanma alanı sayısının da 496'dan 70'e indiğine dikkat çekmişti.

