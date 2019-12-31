İmamoğlu, Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesi verdi: Uykularım kaçtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz dilekçesini Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verdi. İmamoğlu, projeyle ilgili üç bilim insanının raporunu okuduğunu ve uykularının kaçtığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz dilekçesi verdi.

Projeyle ilgili üç bilim insanının raporunu okuduğunu ve uykularının kaçtığını söyleyen İmamoğlu, “Bir bilim insanının tarifi şu, siz yeraltı su kaynaklarını kurutuyorsunuz. Istıranca’lardan gelen suyun İstanbul’a yer altı akışını yok ediyorsunuz. Bu yaratmak istediğiniz ada yarınlarda yerleşime uygun olmayan kurak bir alana dönüşme riskine sahip. Bunları ben değil, bilim insanları söylüyor. Altı sene önce yazılmış. Bir siyasi tartışma değildir bu. Siyasi hegemonya altında gazetede köşe yazısı yazmak ya da bir televizyonda konuşmayı bir kenara koyalım, bu konu başka bir konu. Ben bugün tüm söylediklerimle tüm halkın haklarını korumak adına ÇED raporuna itiraz geldim. Bu süreci son ana kadar takip edeceğim" dedi.