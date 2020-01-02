İmamoğlu: Kanal İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in fethedip bize emanet ettiği tarihe ihanet...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için, 'Bu proje, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in fethedip bize emanet ettiği tarihe ihanettir' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul güzergahındaki arazilere Arap şirketlerinin ilgisine tepki gösteren İmamoğlu, “Arap şirketleri arazi aldıysa aldı. Eker biçerler artık. Çünkü olmayacak o proje. Yapılmayacak” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İmamoğlu, “Kuralına göre yapsan, mevzuyu tüm aşamalarını geçirerek yapsan diyeceğim ki ‘her şey kuralına uygundu biz laf dinlemiyoruz'. Ortada kural yok ki, plana işlenmemiş. Bir kamulaştırma kararı yok. Mesela Arnavutköy ve Başakşehir sınırlarında kanalın geçeceği yerler var. Hâlâ kanalın geçeceği yerlerde imar veriyor, inşaat ruhsatı veriyor, plan geçiriyor. Bu kadar karmaşık bir süreç. İçinde akıl ve bilim yok. Biz teknik verilerimizi açıklıyoruz. Her açıkladığımız veriye sonunda cümle değiştirerek yanıt veriyorlar. Biz ‘böyle olur' diyoruz. Karşılığında ‘böyle olmaz' diyorlar. Açıklama sorumlusu gibi bakan her gün çıkıp bir cevap yetiştiriyor" dedi.

Projeye 75 milyar liradan fazla harcanacağını belirten İmamoğlu, “200 milyar deseniz yanılmazsınız. İş insanı olarak kalem kalem çıkarsam maliyeti bulurum en fazla yüzde 25 yanılırım. Bu projenin maliyeti asla 75 milyar TL değil” diye konuştu.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: