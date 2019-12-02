İmamoğlu: Kaçak cami yaptık, ben imamlık yapacağım dedim...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminde kaçak cami yaptığını söylerken, 'Mahallede cami yapacağız, İBB izin vermiyor, CHP olarak kaçak cami yaptık. Camiyi açacağız, müftü camiye imam vermiyor. Ben de kaymakamı aradım, ‘Mahalleli bayram namazını kılmak istiyor. Ama ben imamlık yapacağım, sen de müezzin olur musun’ dedim' ifadesini kullandı.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Maltepe Ekonomi Forumu’nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminde İBB yönetimi ile yaşadığı "cami" tartışmasını anlattı.

Kaçak cami yaptığını anlatan İmamoğlu, “Mahallede cami yapacağız, İBB izin vermiyor, CHP olarak kaçak cami yaptık. Camiyi açacağız, müftü camiye imam vermiyor. Ben de kaymakamı aradım, ‘Mahalleli bayram namazını kılmak istiyor. Ama ben imamlık yapacağım, sen de müezzin olur musun’ dedim. Kaymakam da ‘hayrola ne den böyle konuşuyorsunuz’ diye sorunca, ben de kendisine detayları anlatmıştım. Böyle basit konular üzerinden muhalif olmak, okula sokmama, eğitim kurumlarına yardımları engellemek gibi…” diye konuştu.