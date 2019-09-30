İmamoğlu İYİP il yönetimi ve ilçe başkanlarıyla görüştürüldü

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul'daki il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantı konusunda kendisine Akşener'in görev verdiğini söyleyen İYİP İl Başkanı Buğra Kavuncu, belediyede yapılanlarla ilgili olumlu görüşlerini dile getirirken 'siyasi realitelerin de göz ardı edilemeyeceğini' hatırlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il yöneticileri ve ilçe başkanıyla bir araya geldi. İmamoğlu buluşmanın "Seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı" olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yönetimiyle yaptığı toplantının bir benzerini Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İYİ Partililerle gerçekleştirdi.

Sözcü’nün haberine göre, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve il yöneticileri ile 39 ilçe başkanının katıldığı görüşmeyle ilgili İmamoğlu şunları söyledi:

"Temelde, seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı. Hem geçmiş olan 3 aylık minik bir özeti hem de önümüze dönük bir kısım değerlendirmeleri, İYİ Parti İl Başkanımız ve bütün İstanbul'u temsilen siz değerli başkanlarla sohbet etme arzumuz oluştu. Yaklaşık 1 hafta 10 gün önce CHP yöneticilerimizle bir toplantı yapmıştık. Şimdi İYİ Parti İl Başkanımız ve yöneticilerimizle yapıyoruz."

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İmamoğlu'nun ardından söz alan Kavuncu da partisinin ilçe teşkilatlarını gezerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki süreci anlattığını, yapılan toplantı için görevlendirmenin de Meral Akşener'den geldiğini, il ve ilçe başkanlarını da (İBB'deki) süreç hakkında bilgilendirme gereğiyle verilen görevden kendisinin de memnun olduğunu söyledi.

Kavuncu bu konuda şunları söyledi:

"İBB milletin malıdır, devletin malıdır. O anlayışla hareket ediliyor. Yönetim, tamamen bu zihniyet üzerine hareket ediyor. ‘Hiçbir şekilde partizanlaşılmayacak' düsturuyla hareket ediliyor. Bugüne kadar da o şekilde hareket edildi. Biz, bu anlayışın sonuna kadar arkasındayız. Başkanın kendisine, sizlerden de aldığım güçle, Türkiye'deki yaklaşımın bu şekilde değişmesi gerektiğini söyledim. Fakat bu, siyasi realitelerin de göz ardı edileceği anlamına gelmiyor."