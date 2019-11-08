Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30. yıldönümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuştu. Berlin’de katıldığı törende konuşan İmamoğlu ‘İyi ki Berlin Duvarı yıkılmış, yıkılacak daha çok duvar var’ dedi.

Emperyalizmin Almanya Demokratik Cumhuriyeti’ni ve Berlin Duvarı’nı yıkmasının 30. yıldönümü için düzenlenen "kutlamalara" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Berlin Eyalet Meclisi’ndeki “Berlin’in Kardeş Şehirleri Belediye Başkanları Oturumu”nda konuşan İmamoğlu “İyi ki Berlin’deki duvar yıkılmış. Ama tahmin ediyorum dünyada bu anlamda yıkılacak daha çok duvar var” dedi.

Brüksel, Budapeşte, Prag ve Varşova’dan belediye başkanlarının katıldığı oturumda konuşan İmamoğlu, İstanbul ve Berlin "kardeş şehir" anlaşmasının duvarın yıkılışından yaklaşık bir hafta sonra imzalandığını söyledi. İmamoğlu "Aslında her ikisini bir arada kutlamanın keyfiyle buradayım” dedi.

Duvar yıkıldığında 18 yaşında olduğunu ve yüzünde "derin bir mutluluk ve gülümseme" olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Nerede olursa olsun özgürlük, buluşma, kucaklaşma, bence dünyadaki herkesin yüzünü güldürür” diye konuştu.

İmamoğlu “Şu anda verdiğimiz mücadele de tamamıyla bu aslında. Neye karşı? Hem otoriter süreçlere karşı hem de popülizme karşı bir mücadele veriyoruz. Ortak bir hareket. Demokrasiyle olan, özgürlükle olan, Cumhuriyet’le, bağımsızlıkla olan, birleşen duyguların dünyaya ne kadar derin güzellikler ve duygular yaşattığının bir göstergesi aslında Berlin’deki duvarın yıkılış anı. Elbette ki günümüze de çok derin mesajları var. 30 yıl geçtikten sonra şunu unutmayalım: Bu ortak mücadele devam ediyor. Ne için devam ediyor? İnsanların mutluluğu için, özgürlüğü için devam ediyor. İyi ki Berlin’deki duvar yıkılmış. Ama tahmin ediyorum dünyada bu anlamda yıkılacak daha çok duvar var” dedi.

