İmamoğlu İSO yöneticileriyle buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sanayi Odası yöneticileriyle buluştuğu toplantıda ‘Sizlerin yönetmekte olduğu şirketler bu şehrin önemli değerleridir’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yöneticileriyle buluştu. İSO Ekim ayı meclis toplantısına katılan İmamoğlu burada yaptığı konuşmada “İstanbul olmadan, Türkiye gemisinin yürümesi neredeyse imkansızdır. Bu ekonominin en önemli paydaşları olan sizlerin yönetmekte olduğu şirketler bu şehrin önemli değerleridir” dedi.

Amaçlarının “ekonominin ve ekonomik aktörlerin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve o ihtiyaçlara çareler bulmak” olduğunu söyleyen İmamoğlu, bunun için ortak masalar kurduklarını belirtti.

İSTANBUL YATIRIM VE TANITIM AJANSI

İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansı’nın kuruluş hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden İmamoğlu “Bu ajans aynı zamanda İstanbul’un bir destinasyon olarak tanıtımı ve turizm konusunda hedef pazarlarda promosyonu için hizmet verecek” dedi.

'İSTATİSTİK OFİSİ SİZLERE VE YABANCI EKONOMİK AKTÖRLERE SERVİS EDECEK'

İstanbul İstatistik Ofisi’nin de kuruluş hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden İmamoğlu, bu ofisin kentle ilgili üreteceği “güvenilir istatistiki sonuçlar” üreteceğini belirtti ve “hem sizlere hem de yabancı ekonomik aktörlere servis edecek” dedi. İstanbul’daki “ekonomik aktörlerin işlerini geliştirmelerine destek olmak” amacı taşıdıklarını belirten İmamoğlu, insan kaynağı ihtiyacı için de iki yeni kurum geliştirdiklerini söyledi:

“İstanbul Kent Enstitüsü adını verdiğimiz yeni kurumumuzda eğitim alacak yurttaşlar, sizlerin yönetmekte olduğunuz şirketlerin ihtiyacına uygun eğitim verecek. İSMEK’leri dönüştürerek ve İstanbul Global Kent Akademisi’ni de faaliyete geçirerek, daha nitelikli insan kaynağı yaratmaya odaklanacağız.”

İmamoğlu İstanbul Esenler Otogarını ise “yeni ekonominin merkezi” yapmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

'KİMSE İŞ DÜNYASI KONUŞMASIN DİYEMEZ'

Deprem konusunu İstanbul için en büyük risk olarak gördüklerini belirten İmamoğlu “Sizlerin bu gibi durumlarda sesinizi çıkarmasını önemsiyorum. Kimse iş dünyası konuşmasın, konuşamaz diyemez, konuşacaksınız” dedi.

GAR İHALESİ

Haydarpaşa ve Sirkeci garları konusunda açılan ihaleye ilişkin de konuşan İmamoğlu, “Bildiğiniz gibi, 16 milyon İstanbullunun ve 82 milyon Türkiye vatandaşlarının gözleri önünde İBB iştirakleri hukuksuz bir şekilde elendi. İhale eski bir İBB çalışanı da olan Okçular Vakfı’nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki bir kişiye ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’ne verildi. Bu nasıl bir iştir? Bu şehre ait olan, bu şehrin 16 milyonuna ait olan bu binalar nasıl olur da şehrin belediyesinden kaçırılabilir? Bu konuda elimizden gelen tüm mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz” dedi.

100'E YAKIN İHALESİ YAPILMIŞ PROJE

İstanbul’un çeşitli noktalarında 100’e yakın durmuş, ihalesi yapılmış ama başlanmamış projeleri teslim aldıklarını belirten İmamoğlu “Bu projeleri harekete geçirmek, hızlandırmak ve bu konuda yeni finansal düzenlemelerle bu projeleri bitirmek durumundayız. Ne yazık ki bir kısmı gereksiz ve anlamsız, bir kısmı da zamansız yapılan projeler. Böyle de bir sıkıntı var” dedi ve 1,5 milyar liralık bir projenin yapılmama kararını veren "teknik adamlarına" teşekkür ettiğini ifade etti. Bunu yakında açıklayacaklarını bildiren İmamoğlu “Belki de ülke literatürüne ilk defa girecek; ilk defa bu şehirde, bu ülkede ‘Temel Atmama Töreni’ yapacağım” dedi.