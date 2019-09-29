İmamoğlu: Eski İETT garajı afet toplanma alanı olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İETT garajının afet toplanma alanı olacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İETT garajının afet toplanma alanı olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan İmamoğlu, "Topkapı’daki İETT Garajı alanının plan değişikliğine dair karar İBB Meclisimizden oy birliği ile geçmişti. 17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz" dedi.