İmamoğlu: Erdoğan'ı ikna ederim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili kendisine randevu vermesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı projeden vazgeçmeye ikna edebileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HaberTürk’te yayınlanan programda Kanal İstanbul'a dair açıklamalarda bulundu.

Projeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan birçok kez randevu talep ettiğini, bu hafta da randevu talebini yinelediğini belirten İmamoğlu, Erdoğan’la görüşmesi durumunda onu ikna edebileceğini söyledi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

2016’da açılacak denilen Melen Barajı, 2020’de açılmadı. Buraya ek bir ihale yapılmak zorunda. Bu uyarıyı yaptıktan sonra ödeneği çıkmadı.

Biz tekrar televizyondan uyarı yaptık. İktidara yakın gazetede haber çıktı, sayın Cumhurbaşkanı ödeneğin çıkması konusunda talimat verdi diye.

Ben ikna ettim. Aynı şekilde ikna ederim, bana fırsatı versin. Eğer size oradan yaklaşım, cevap hatta bazen küçümseyerek cevaplar verilince, çok afedersiniz ben de gayet saygılı, teknik, bilimsel cevaplar veriyorum.

Ben dedim diye İstanbul’un hayati meselesine karşı çıkılır mı? Sayın Cumhurbaşkanı dedi diye evet de denilemez. Ben bu işin içine konuyla ilgili bilgili arkadaşları sokarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna edeceğime inanıyorum.

Siz ikna olur musunuz sorusuna ise İmamoğlu, “Ben hiç çelişmiyorum. Çok tutarlıyım. Ben neden tutarlı olduğumu da söyleyeyim, Ben bir gün 70 kat bina gösterip yarın yatay yapılaşma demek zorunda kalmıyorum. Ben bir gün 500 bin kişilik kent deyip yarın 1 milyon 100 bin nüfuslu bir planı askıya asmıyorum. Mesela ben sıfır arsa hareketi deyip 30 milyon metrekare arsa hareketi var dediğimde yalanlanmıyorum. Böyle baktığınızda benim ikna olma ihtimalim yok çünkü ben çok tutarlıyım” cevabını verdi.