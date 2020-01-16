İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği mektubun içeriğini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Akılı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği mektuba ilişkin konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Akılı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği mektuba ilişkin açıklamada bulundu.

"Bugün, ne yazık ki nezaketsiz bir gün olmuştur... Ben zannettim ki, yüksek teknoloji ile ilgili bilişim ile ilgili yazılım ile ilgili Teknoloji Bakanı çıkacak, son beş yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracatla ithalat arasındaki farkın niçin 107 milyar dolar olduğunu açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerektiğini söyleyecek, hep beraber bu işi üstlenelim diyecek. Onu demedi. Teknoloji Bakanı, ne alakası varsa bir su yolundan bahsetti" diyen İmamoğlu, "Peşinden, Şehircilik Bakanı keza. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Dediğim gibi nezaketsiz bir gün yaşanmıştır" yorumunda bulundu.

Kanalı tartışmayı kendilerinin de istediğini belirten İmamoğlu, "Kaldı ki ben, defalarca, ‘Davet edin gelelim, anlatalım sunum yapalım Sayın Cumhurbaşkanım’ diye kendilerinden talepte bulunduk. Benim için bugünün en kıymetli anı, kendilerine bu talebemi yenilediğim dört sayfalık mektubumu vermekti. Gördüğüm kadarıyla da Sayın Bakan’ın konuşması devam ederken ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu" derken, mektubun içeriğine ilişkin şöyle konuştu: