İmamoğlu: Depremin ardından AFAD’da yapılan toplantıya çağırılmadım

İmamoğlu valiliğin ‘toplantıya çağrıldı’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, İstanbul’da yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na çağrılmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul’da yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na çağrılmadığını söyledi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Depremin ardından AFAD’da yapılan toplantıya çağırılmadım. İşimize bakalım. Ortak masalar kuralım. Deprem en hayati meseledir. Sizi çalışma ortamına davet ediyorum.

Buradan bazı gazetecilere sesleniyorum. Valiliğin açıklamasından sonra çıkıp özür diyenlerin özürlerini kabul etmiyorum. Olayın bir tarafı da benim. Beni arayıp sorabilirdiniz. Kendinize bazı bakanların açıklamalarını referans alıp yazdıktan sonra söylenen sözlerin bir önemi yok. Burada konunun tarafı var, açar sorarsınız. Bu gazetecilerin açıklamalarını zavallı açıklamalar olarak buluyorum, üzülüyorum.

Buradan devlet yetkilerine de seslemek istiyorum. Seçim bitti, geride kaldı. Onları artık bir tarafa bırakalım. Benim için deprem bu şehrin en önemlisi meselesidir. Benim için öncelikli mesele depremdir. Gelin enerjimizi buna yöneltelim. Birlikte çözüm üretelim."