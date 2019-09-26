İmamoğlu: Cumhurbaşkanı ile çok keyifli çalışacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, 'Benim için kendisi, bir partinin başkanı olmaktan çok, Cumhurbaşkanımızdır. Her zaman da söyledim, İstanbul'a Belediye Başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanı ile çok keyifli çalışacağız' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransız dergisi L'Ekspress'e röportaj verdi.

"Benim zaferim bir uyarıdır" başlığıyla duyurulan röportajda İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı benim rakibim değildi. Benim için kendisi, bir partinin başkanı olmaktan çok, Cumhurbaşkanımızdır. Her zaman da söyledim, İstanbul'a Belediye Başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanı ile çok keyifli çalışacağız" dedi.

Bu sözlerinin hala geçerli olduğunu belirten İmamoğlu, "Yeniden seçildikten hemen sonra görüşmek için randevu istememin nedeni de bu anlayıştır. Bunlardan öte, elbette isterdim ki, Sayın Cumhurbaşkanı söz konusu yerel bir seçim olduğu için sahada pek gözükmese, adaylara eşit mesafede dursaydı; ama böyle olmadı. Seçim yapıldı, halk da kararını verdi. Şimdi herkes kendisine göre bir sonuç çıkaracak, bir değerlendirme yapacak" diye konuştu.