İmamoğlu: Bu ihanetin geri dönüşü yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED raporunun onaylanmasını, 'Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. İstanbul’a yapılan bu ihanetin geri dönüşü yok' sözleriyle değerlendirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

"Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. İstanbul’a yapılan bu ihanetin geri dönüşü yok" diyen İmamoğlu, alınan kararın kendileri için şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.

"Bugün askıda kalan 1:100.000 imar planına itiraz edeceğiz. Bakanlık tarafından düzensiz hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın, düşünceler alınmaksızın bir karar verilmiştir" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

Kanal İstanbul için, 100.000 plan değişikliği sürecinde her şeyi aceleye getirme süreciyle askıya çıkarılmıştır. Ben bugün bu plana itirazımı vereceğim. Süreci bununla da bitmiyor.

ÇED raporuna kişilerin hukuku çerçevesinde, mahkeme açma hakkını kullanacağım. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itiraz haklarını kullanma konusunda özveri hissediyorum.

Askı süreci bittikten sonra bununda mahkeme süreci var.

Dolayısıyla hukuki yollar da İstanbulluların büyük desteğiyle İstanbul’un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre en büyük ‘ihanet’ için tüm hukuki yolları kullanacağı.