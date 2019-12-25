İmamoğlu: Bu ihanet değil, cinayet projesidir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, 'Kanal İstanbul bir ihanet projesi değildir, bir cinayet projesidir. Derhal durdurulmalıdır' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Kanal İstanbul bir ihanet projesi değildir, bir cinayet projesidir. Derhal durdurulmalıdır" diyen İmamoğlu, "İstanbul sonsuza kadar, 8 bin 5 yüz yıldır sahip olduğu yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek. Projenin getirdiği en büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak olan tuzlu su. Terkos Gölü havzası, önemli bir depolama alanıdır. Bu su kaynağı yok olacak" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Buradaki tek tehlike susuzluk değil. Strateji ve güvenlik konusunda da sıkıntı var" diye konuştu.