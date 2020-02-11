'İmamoğlu AKP'li üyeye küfür etti' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin (İBB) dünkü toplantısına tartışmalar damga vururken, AKP’li Meclis üyeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiğini öne sürdü.

Saraçhane’deki İBB merkez binasında gerçekleşen şubat ayı meclis toplantısı gergin geçti.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun deprem hazırlıklarına ilişkin CHP’nin çalışma yapmadığına ilişkin konuşması sırasında AKP Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’nun İmamoğlu’na hitaben “kayak nasıldı” diye seslendiği belirtildi.

AKP’li Meclis üyeleri bu sırada İmamoğlu'nun Aşıkkutlu’ya küfür ettiğini iddia etti.

'KAYAK' KÜFÜRÜ İDDİASI

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Göksu'nun konuşmasının ardından söz alan AKP İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Bir meclis üyemiz laf attı ve burada benim telaffuz edemeyeceğim bir küfrü ettiniz. Bundan dolayı meclis üyelerimizden özür dilemenizi bekliyoruz” dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT: YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİM

İmamoğlu ise "Size ifade eden arkadaşımız kendi ifadesiyle söylemiş olabilir. Ben şahsen arkadaşımla yüz yüze görüşeceğimi söyledim. Arkadaşımla bu işi yüz yüze konuşacağım. Grupla ilgisi yoktur. Şahsıyla ilgisi vardır. Bunu kendisiyle yüz yüze konuşacağımı buradan ifade ettim’ dedi. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da yaşanan tartışma üzerine söz alarak İmamoğlu'ndan özür beklediklerini, yoksa meclisi terk edeceklerini söyledi.

'ÜZÜNTÜMÜ DİLE GETİRİYORUM'

Eski Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ ise meclis üyelerinin dışarı çıkmamasını isteyerek, İmamoğlu’na yönelik de “En azından üzüntünüzü belirtin” dedi. İmamoğlu özetle ise "Üzüntümü dile getiriyorum. Kendisiyle baş başa konuşmak istediğimi yeniden dile getiriyorum” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine toplantı devam etti.