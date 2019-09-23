İmamoğlu AKP'li Belediye Başkanı'nı ziyaret etti: Ortak akılla yöneteceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret etti. İmamoğlu, 39 ilçede 'ortak masa' kurulacağını söyleyerek, 'Ortak akılla, İstanbul’un hafızasına iyi işleri, inşallah hep beraber yaparız' diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'un 39 ilçesinde "ortak masalar" kurulacağını söyleyen İmamoğlu, ilkini Üsküdar'da topladıklarını duyurdu. İmamoğlu, “Ortak akılla, İstanbul’un hafızasına iyi işleri, inşallah hep beraber yaparız. Ortak akıl, hizmet, vatandaş, insanlara açık, vatandaşın isteğini bilmek… İçine siyaseti sokmadan başarabilmeliyiz. Milletin bizden öyle bir beklentisi var bu dönem” dedi.

İmamoğlu, “Hem Üsküdar'ın, İBB ile bağlantılı bize anlatacaklarını dinlemek hem de o ilçede yürüyen spesifik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bunu daha koordineli ve sık yaptığımızda, bütün ilçelerin kendi sorunları çözülür. İBB'nin de önünde dizilmiş olan sorunlar çözülür” diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR VE HÜKÜMETİMİZLE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar'dan başlıyor olmanız da bizim için anlamlı. Sabit nüfusumuz 550 bin civarında, günlük hareketli nüfusumuz 2 milyon. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz ve hükümetimiz birlikte güzel işler yapacağız. Zaten yapılıyor da. Önemli projelerin başlayıp, bittiği yer burası. Devam eden işlerimiz var. İnşallah toparlarız” dedi.

'ONUN İÇİN SEÇİLDİK'

"İstanbul'da hem biz hem siz, onun için seçildik. Hep beraber toparlayacağız. Hem entegre işler hem de mevcutta hedefler koymak lazım" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Burası bir münazara masası değil, tartışma masası değil. Daha sonra da arkadaşlarımızın süreci hızlıca takip etmelerini isteyeceğiz. Zaten 39 belediye başkanımıza, bölge masaları tayin ettik. Siz de verdiğiniz ya da vereceğiniz bilgiler üzerinden sürecin nasıl gittiği konusunda takipçi olacaksınız. Ruhuna uygun hareket edelim diye söylüyorum. Yani ‘sizin dediğiniz-bizim dediğimiz'; ‘sizdeki bilgi-bizdeki bilgi' değil. Münazara yapılacaktır; ama kendi uzmanlık alanı içerisinde yapılsın."

İstanbul'daki 39 ilçenin belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla, 12 Eylül'de Yenikapı'da bir araya gelmiş, kentin sorunlarının tespiti ve çözüm yolları konusunda “ortak masalar” kurulması konusunda görüş birliğine varılmıştı.