İmamoğlu, AB temaslarını Ankara'da da sürdürüyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun AB temasları Ankara'da da devam ediyor. AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileriyle buluşan İmamoğlu, Türkiye’nin AB sürecinin çok uzadığını söyledi ve İstanbul’da atılacak ‘başlangıçlar’ın Avrupa’yı ve Ortadoğu’yu etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in davetlisi olarak Ankara’da AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi.

İmamoğlu büyükelçilere yaptığı konuşmada “1963’te AB ile imzaladığımız sürecin 57. yılındayız” dedi ve ekledi: “O gün doğan bir insan, benden 8 yaş büyük olurdu. Bu süreç, çok uzamıştır ve bir insan ömrü kadar bir zaman dilimine doğru yaklaşmakta.”

Büyükelçilere hitaben İmamoğlu “Artık bu ilişkinin daha fazla yaşlanmaması adına sizlerin de özel bir ilgi ile Türkiye-AB ilişkileri üzerine yaklaşmanızı ve önemsemenizi çok arzu ediyorum. AB, Türkiye’nin bir parçasıdır. Türkiye de AB’nin bir parçasıdır. AB’nin doğusundaki en önemli merkezin Türkiye olduğunu hatırlatmak isterim" dedi. İBB Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki; bunu her yerde söylüyoruz, İstanbul’da atılacak güzel adımlar, iyi başlangıçlar, kısa zamanda Türkiye’ye yayılır. Bu başlangıç, pozitif ortam, popülizmden uzak, demokrasi inancı tam süreç, göreceksiniz tümüyle Ortadoğu’ya da etki yaratacaktır. Bu süreç, aynı zamanda Avrupa’yı, dolayısıyla dünyayı da etkileyecektir. Bu sürece ilgi duymaya, etkin rol almaya ve bizlerle beraber sürdürülebilir ilişkiler kurmaya sizleri davet ediyorum.”

AVRUPA'YA DEPREM İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İmamoğlu İstanbul’da beklenen deprem konusunda da Avrupa’ya yatırım çağrısında bulunduğu konuşmasında şunları söyledi:

“Hazırlıksız bir depremi yaşadığımız taktirde, İstanbul’un büyük bir ekonomik zarara uğrayacağı, 150 milyar doların üzerinde bir zararla ölçülebileceği konusunda uzman tespitleri var. Ne yazık ki 20 yıllık süreçte, olumsuz birtakım hamleler ya da bu sürecin yeterince dikkate alınmamasından ötürü, boşa geçmiş süreci bizim çok hızlı kapatmamız lazım. Depremle ilgili bilim insanlarının yaptığı bir çalışmayı, şöyle ifade edeyim: Depremden önce alınmayan 1 Liralık maliyetin, depremden sonra 10 Liralık zarara kadar büyüyebileceği konusunda bir taktirleri var. O bakımdan, bence böyle büyük bir ekonomik sürecin ya da zararın, aynı şekilde Avrupa’ya da zararı olacağı, yani dünyada her afetin, çevre ülkeleri de derinden etkileyebileceği hususundan hareketle şunu söyleyebilirim: Evet, bu konuda dahil, Avrupa’yla iş birliği yapmak, teknolojileri konuşmak, hatta bu konuda yatırımı desteklemekle ilgili süreçleri başlatmak arzusundayız.”

“Avrupa’nın doğusunun merkezi İstanbul’dur” diyen İmamoğlu AB ile kültür, sanat ve müzikle desteklenen buluşmalar yapılabileceğini belirterek “Hiçbir hususu aksatmadan ve ıskalamadan, çok sıcak ve iyi ilişkileri AB üyesi ülkelerle İstanbul’da başarabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

