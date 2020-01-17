İmamoğlu: 4 sayfalık mektupta kanalı anlatacak değilim

İBB Başkanı İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubun içeriğine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanının 'özel' açıklaması üzerine 'Tabii mektup özeldir. Doğru söylemiş. Özel olanı, özel buluşmayı bekliyoruz' dedi. İmamoğlu mektubunda Kanal İstanbul'u anlatmadığını dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporunun ardından, “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” için de itiraz dilekçesi verdi. İtiraz öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt veren İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’da teslim ettiği 4 sayfalık mektubun içeriğine ilişkin de konuştu.

Erdoğan'ın mektubun içeriğinin "gizli" olduğunu ve açıklayamayacağını söylediği hatırlatılan İmamoğlu "Ben de söylediğimi söyledim zaten. Tabii mektup özeldir yani. Doğru söylemiş. Özel olanı, özel buluşmayı bekliyoruz" dedi.

Henüz yanıt almadığını söylediği mektubun içeriğine ilişkin İmamoğlu şöyle konuştu:

"Mektubumuzda, İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Birtakım hususlara değindim. Bazılarının gazetede yazdığı gibi değil.

4 sayfalık mektupta Kanal'ı anlatacak değilim. Ben, o konuyu yüz yüze anlatmak isterim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi, İstanbul'un bugününü ve yarınını bizler tarafından kendilerine aktarmak istediğimi çok samimi bir dille, İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak, Türkiye tarihinin İstanbul'da en yüksek oy sayısıyla seçilmiş belediye başkanı olarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile görüşme talebimi ilettim.

Bundan sonraki takdir, bundan sonraki vicdan, adalet duygusu verilecek karar tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'na aittir. Cevabımı merakla ve açıkçası acil bir şekilde İstanbul halkı adına beklemekteyim henüz bir cevap almadım.”

Sözcü'nün aktardığına göre mektupta hangi başlıkların olduğunun sorulması üzerine İmamoğlu, "İçinde bizim sağlıklı ilişki kurmamızı engelleyen unsurlar, bazı sahada söylenerek bence Sayın Cumhurbaşkanını yanlış yönlendiren ifadeler. Örnek ararsanız 'İmamoğlu metroyu iptal etti. Ya da hiçbir su sorunumuz yok' ya da 'Kanal İstanbul ile ilgili süreçte tek bir arsa hareketi olmamıştır' diye bilgi veren bakanlar var. Bu bakanların verdiği bilgilerin hepsi yanlış. Daha ağır ifade kullanırım da yakışmıyor. Bütün bunların olmaması ve bu ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğini ortaya koyan bir mektuptu. Kanal mektupla anlatılacak bir husus değil. Ama onu da İstanbul'un bütün sorunlarını da yüz yüze anlatmak istediğimi ifade ettim" dedi.

