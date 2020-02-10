'İmamlar savaştan kaçtı, siz kimsiniz Atatürk'ün adını anmıyorsunuz' dediği için yargılandı, beraat etti

Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta verdiği bir konserde Diyanet'i eleştiren Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz hakkında açılan dava sonuçlandı.

Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz, geçen yıl İğneada’da verdiği konserde söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

Güleryüz, konser arasında yaptığı konuşmada, “Bugün çok değerli bir gün, 30 Ağustos” diyerek sözlerine başlayan Güleryüz, “Gazi Mustafa Kemal Paşa, çarığı olmayan bir orduyla üstelik yalvardığı imamların ‘biz imamız, orduya gelmeyiz’ diyen insanların yüzde 50’sinin kaçtığı bir durumda, bir dünyada, bize cennet vatanı bıraktı. Şu anda onun adını söylemekten imtina eden, çekinen Diyanet İşleri’ne de benden vay be… Siz kimsiniz, Gazi Mareşal Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın adını söylemekten çekiniyorsunuz. Allah size zaten vermiş belasını. Politik bir şey söylemek istemiyordum ama ağrıma gitti. Ben bundan utanıyorum kardeşim” ifadesini kullanmıştı.

'SÖZLERİM ELEŞTİRİ MAHİYETİNDEDİR'

Hürriyet'in haberine göre Güleryüz’ün bu sözleri, jandarmaya ihbar edildi. Gelen ihbar sonrası savcılık soruşturma başlattı. İfadesi alınan Güleryüz, söylediği sözlerin toplumun bir kesimine yönelik olmadığını kaydederek “Ben Kurtuluş Savaşı döneminde dindar geçinen ve ancak sarığın, cübbenin arkasına sığınarak milli mücadelenin akamete uğraması için çaba gösterenler olduğunu, buna ve onlarca ihanete, yokluğa, yoksunluğa rağmen Kurtuluş Savaşı’nı zafere kavuşturan Atatürk’ü bugün bazı kuruluşların anmaktan çekindiğini, bunun doğru olmadığını söyledim... Bu söylediklerim açısından herhangi bir suretle suç kastı bulunmuyor. Sadece 30 Ağustos anmalarında Atatürk’ü hatırlamayan kişi ve kuruluşlara eleştiri mahiyetindedir” diye konuştu.

SAVCILIK DAVA AÇTI AMA...

Savcılık, Güleryüz hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dava açtı. 6 aydan 1 yıla hapsi istenen Güleryüz geçen cuma hakim karşısına çıktı. Av. Hazal Algan Canseven ile birlikte duruşmaya katılan Güleryüz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini yineledi.

Kırklareli’ne bağlı Demirköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Güleryüz için beraat kararı verildi.