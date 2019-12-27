İmamın intikamı: Öfkesinden cami bahçesindeki 17 ağaçı kesti

Konya'nın Kaşınhanı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, İmam Nurullah K.'nin 11 yıldır görev yaptığı Fatih Cami'nden tayini çıkınca, cami bahçesinde bulunan 17 ağacı kestiğini iddia etti.

11 yıldır Fatih Camii’nde görev yapan İmam Nurullah K.’nin, 5 Aralık günü, Harmancık Mahallesi’nde bulunan Abdülgani Camii’ne tayini çıktı.

İddialara göre, tayin edildiğini öğrenen Nurullah K. da cami bahçesindeki 17 ağacı kesti. Kestiği ağaçların bazılarını da kamyona yükleyip, götürdü.

CEMAATİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE TAYİNİ ÇIKTIĞI İDDİASI

Kaşınhanı Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, bir süredir cemaat ile İmam Nurallah K. arasında sorun yaşandığını, bazı vatandaşların da geçen haziran ayında ilçe müftülüğüne giderek, cami imamının değiştirilmesi için başvuru yaptığını anlattı.

Suçlamaları kabul etmeyen imam Nurullah K. ise sadece bir ağacı elektrik tellerine takıldığı için kestiğini öne sürdü.