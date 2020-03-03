İmamdan asker ve polislere: Şehadeti göze alamayan godoş anasının dizinin dibinden ayrılmasın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde imamlık yapan Ali Metin Özyurt, asker ve polislere yönelik, 'Asker veya polis olun diye kimse kafanıza silah dayamıyor. Şehadeti göze alamayan godoş anasının dizinin dibinden ayrılmasın. Bırakın ucuz ajitasyonları' ifadesini kullandı, tepkiler sonrası gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi Güzle Camii imamı Ali Metin Özyurt, hayatını kaybeden askerlerle ilgili yapılan bir paylaşımın altına yazdığı yorumda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

Odatv'den Hülya Kılınç'ın haberine göre, İmam Özyurt ilk yorumunda “Asker veya polis olun diye kimse kafanıza silah dayamıyor. Şehadeti göze alamayan godoş anasının dizinin dibinden ayrılmasın. Bırakın ucuz ajitasyonları” ifadesini kullandı.

Bir vatandaşın yaptığı “Kimse zorlamıyor, kimi sevdasından, kimi çaresizlikten gidiyor hocam bunu hepimiz çok iyi biliyoruz” yorumuna cevap veren Özyurt, “Rızk sadece askeriye ve polislikte değil. Maaşın cazibesine kapılıp asker veya polis olmayacaksın. Din, vatan, millet sevdan yoksa bu mesleği seçmeyeceksin. Para için seçtiysen de zırlamayacaksın. Devletin şehit ve gazilere gösterdiği ayrıcalığı başka devletler göstermiyor” dedi.

İmam Özyurt, kullandığı bu ifadelerin ardından önce gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.