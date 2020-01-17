İmam Hatip okullarına ilgi, eğitimin kalitesine güven azaldı

SODEV'in araştırmasına göre, meslek liselerine ve imam hatip liselerine olan ilgi azaldı. Eğitimin kalitesine dair memnuniyetsizlik de artmış durumda.

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV), “Türkiye’de Eğitim: İmam Hatipleşme, Beklentiler ve Memnuniyet” adlı araştırmasının sonuçlarına göre, 10 kişiden sadece 1’i çocuğunu İmam Hatip Lisesi'ne göndermek isterken, Anadolu Fen Liseleri yüzde 36,7 ile hâlâ en çok rağbet gören okul türü. Onu yüzde 17,8 ile Özel Anadolu Fen Liseleri izliyor. Ancak çocuğunu Anadolu Meslek Lisesi'ne göndermek isteyen ebeveynler yüzde 7,5 ile listenin en sonunda yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Örgün Eğitim istatistiklerine göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında imam hatip ortaokullarının sayısı bin 99 iken, 6 yıl içerisinde bu rakam üç katına çıkarak 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 3 bin 394 oldu. Bu liselerde öğrenci başına düşen bütçe ödeneği teklifi ise, genel ortaöğretim okullarındaki rakamın iki katı kadar.

Araştırmaya göre halkın yüzde 28,8’i, “Çocuğunuzu istediğiniz okula gönderme şansınız olsaydı (puan ve adresten bağımsız) aşağıdaki okul türlerinden hangisine göndermek isterdiniz?” sorusuna özel okullardan yana cevap verirken, yüzde 71,2’si ise devlet okullarını tercih ediyor.

Özel okullardaki 3 milyon 800 bin dolayındaki kontenjana rağmen, 1 milyon 440 bin öğrenci eğitim görüyor ve özel okul binalarına verilen toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 72’si kullanılmıyor.

VELİLERİN YARISINDAN FAZLASI EĞİTİMİ KALİTESİZ BULUYOR

Araştırma bulguları, eğitimde eşitsizliği de ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılı Tüketim Harcamaları Araştırması verilerine göre, gelir diliminde, ilk yüzde 20’lik dilimde yer alanlar, eğitim harcamalarının yüzde 63,7’sini, en az kazanan son yüzde 20’lik dilim ise, ülkedeki eğitim harcamalarının yüzde 2’sini gerçekleştiriyor.

Araştırmaya göre velilerin yüzde 51’i eğitimi kalitesiz buluyor. Eğitimin kalitesine dair memnuniyetsizlikte öne çıkan etmenlerden biri ise ebeveynlerin çocuklarının dünya standardında bir eğitim alamadıklarını düşünmeleri ve bu eğitimle yurtdışında iş bulma imkanlarının olmamalarından duydukları kaygı. Buna göre; ebeveynlerin yüzde 86,4’ü öğrencilerin dünya standardında bir eğitim alamadıklarını düşünürken, yüzde 80,9’u ise Türkiye’de eğitim gören çocukların dünyanın herhangi bir yerinde iş bulabileceklerini sanmıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 72,8’i ise üniversite mezunlarının yirmi yıl öncesine göre daha az kazandıklarını düşünürken, gelir ile eğitim arasındaki kopukluğu ortaya koyması açısından neredeyse iki ebeveynden biri, çocuğu için daha yüksek eğitimdense daha yüksek geliri tercih ediyor.