İlyas Salman TKP ile yürümeye karar verdi

Çiçek Abbas, minibüsünü ve 'sarı mercedes’ini kenara çekti ve TKP ile yürümeye karar verdi.

Oyuncu İlyas Salman, TKP'nin Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde yaptığı etkinliğin ardından parti üyesi olmaya karar verdi.

İlyas Salman partili olma kararını şu sözlerle açıkladı: "Bağımsız bir komünisttim, bakımsızlıkla eşdeğerdir bağımsız komünist olmak. Partinin yolunda, partinin çizgisinde yaşamımı sürdürmek için üye olmaya karar verdim. Çocukluğumdan beri, aklım kemale ermeye başladığından beri komünistim. Şimdi de partili oldum."

Orhan Aydın 40 yıllık dostunun üyelik formunu doldururken duygularını şöyle dile getirdi:

"Hayatın içinde de, bir sürü eşitlik, özgürlük mücadelesi veren eylemlerde de yan yana olduk. Sahnelerde yan yana olduk, birlikte şiirler söyledik. Birlikte oynadığımız filmler var, bir iki tane TV dizisi var. Ufka açılan, hayata açılan bütün penceresi, çocuk gözleri gibi mavidir ve çiçeklidir. Bütün meselesi değiştirme mücadelesidir.

İçinden geçmekte olduğumuz şu karanlık günlerde İlyas Salman gibi bir dostumuzun, yol arkadaşımızın şu an itibariyle yoldaşımız olması beni çok duygulandırıyor."