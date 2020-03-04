İlkokul öğrencisinin ölümüne neden olan şoförün tahliyesine itiraz edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Avcılar’da kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Hüseyin Yıldırım’ın tahliyesine itiraz etti.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar’da geçen yıl kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Hüseyin Yıldırım’ın tahliyesine itiraz etti.

Savcılığın itirazında, kazanın oluşumunda sanığın bilirkişi raporu ile tam ve asli kusurlu olduğu belirtilerek, Mirzaoğlu’nun kusurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Mahkemece sanığa 5 yıl hapis cezası verilmesine rağmen sanığın tahliye edildiği söylenen dilekçede, dosyanın istinaf incelemesine tabi olacağı, delil karartma ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak, verilen serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Dilekçede, gerekçe gösterilen nedenlerden dolayı, sanığın yeniden tutuklanması talep edildi.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Avcılar’da geçen yıl kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle sanık Hüseyin Yıldırım’ı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tahliye etmişti.