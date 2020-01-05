İlkokul müdüründen karma eğitimle ilgli akıl dışı paylaşım

Gaziantep’teki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun müdürü Cuma Ağca, 'kız ve erkek okullarının açılması gerektiğini' savundu. Ağca, kapatılan Refah Partisi’nin eski milletvekillerinden Şevki Yılmaz’ın, 'Karma eğitim denilen baş belası sistemden bir an önce vazgeçilmeli' sözlerini paylaştı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun müdürü Cuma Ağca, kapatılan Refah Partisi’nin eski milletvekillerinden Şevki Yılmaz’ın "Karma eğitim denilen baş belası sistemden bir an önce vazgeçilmeli" sözlerini kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Ağca, "kız ve erkek okullarının açılması gerektiğini" savundu.

Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de hakaret içeren paylaşımda bulunan Ağca, paylaşımlarının tepki çekmesinin ardından çocuklarını bahane ederek, "Telefon akşamları çocuklarımın elinde oluyor. Muhtemelen onlar yaptı" dedi.

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan da, Ağca'nın paylaşımlarına tepki gösterdi. “Bu nasıl bir okul müdürüdür?” diyen Kalkan, şunları söyledi: