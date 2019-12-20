İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul açıklaması

Genelkurmay 26. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Habertürk TV’de Kanal İstanbul projesi ve Libya'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başbuğ, ''Kıta sahanlığı denildiği zaman ana kara parçalarıyla bağlantılı bir konu. Kıta sahanlığı ana kara parçalarının, kara sularının başladığı çizgiden 200 deniz mili gideceksiniz. 200 deniz mili uzaklıktaki deniz tabanındaki doğalgaz, petrolün çıkarılması ve kullanılması hakkını veriyor. Münhasır ekonomik bölge deniz yatağının üstündeki bütün su bölgelerini içeriyor'' diye konuştu.

'MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE İLAN ETMEKTE GEÇ KALDIK'

Doğu Akdeniz'de en uzun sahilin Türkiye olduğunu vurgulayan Başbuğ, ''Benim ne kıta sahanlığımı ne ekonomik münhasır bölgeleri hakkımı adalar kesemez. Güney Kıbrıs yönetimi kendisini Kıbrıs yönetimi kabul ediyor, bu söz konusu değil. Birinci temel sorun o. İkinci temel nokta Adaların bu konuda münhasır ekonomik bölgelerinin, kıta sahanlığı olması tezinden Yunanistan hareket ediyor. Dediğim gibi esas sorun Adalar konusunda düğümleniyor. Burada belki en çok üzerinde durmamız gereken nokta Türkiye münhasır ekonomik bölgelerin ilan edilmesinde biraz gecikmeli hareket ettik.

Genelkurmay Başkanlığı iki kere Milli Güvenlik Kuruluna getirdik. Münhasır ekonomik bölge konusu genel olarak getirildi. Bazı ülkelerle gecikmezsizin, ki bunlardan bir tanesi Libya idi. Hatta bazı ülkelerle uyum sağlanmazsa biz tek taraflı ilan edelim dendi. Yaklaşık 10 senelik süreçten bahsediyoruz. Bugün yapılması gereken 10 sene önce yapılmalıydı. O zaman belki hiç ses çıkmazdı'' dedi.

KANAL İSTANBUL: KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YARATIYORSUNUZ

Başbuğ, "Montrö’yü nasıl riske eder? Montrö’nün son iki maddesi 28 ve 29. maddesi. 28. maddesi Montrö’nün tamamen ortadan kaldırılması ve durdurulmasıyla ilgili. Bazı maddelerin değiştirilmesiyle ilgili de 29. madde. Uluslararası hukukta bir kural var, koşullarda değişiklik olması. Siz Kanal İstanbul’u yaptığınız zaman koşullarda bir değişiklik yaratıyorsunuz. Montrö’nün dışında ayrı bir yapılanma. Koşullarda değişiklik olması durumunda taraflar bu anlaşmaya son verme ya da uygulamayı durdurma hakkına sahip. İlgili yerlere müracat edecekler. Diyecekler ki, ‘Kanal İstanbul koşullarda değişiklik yarattı’. O zaman Montrö’ye kaldıralım, yeni bir sistem belki. O zaman haydi yeni bir konferans. Daha kötüsünü de yaratabilir. Koşullarda önemli bir değişiklik oluyor." dedi.

Türkiye’ye olacak bir saldırı. Ben devlet adamı olarak olabilecek gibi düşünmem lazım diyen Başbuğ "Olabileceğine yönelik senaryoları hazırlamam lazım. Bir saldırı olursa ben Trakya’yı nereden savunacağım? Mümkün olduğu kadar en ileriden savunacağım. - Kanal İstanbul olursa Trakya ikiye bölünüyor. Bu Trakya’yı en ileride savunma yapacak birlikleri olumsuz etkiler yapar. Anadolu’dan gelecek veya Kanal’ın doğusundan gelecek lojistik akışlar. Takviye kuvvetleri. Ankara’daki birliği gerekirse Trakya’ya getireceksiniz. Trakya’da nereden geçeceğiz? Bunlar düşman atışlara, tahriplere hassas mı? Düşman ilk önce oraları tahrip edecek, sizin lojistik akışınızı engellemeye çalışacak. Biz Trakya’yı en ileriden savunacağız. Kanal İstanbul’la Trakya’yı bölüyorsunuz. Geriden gelecek hareketleri engelliyorsunuz. Bu doğru bir şey değil." şeklinde konuştu.