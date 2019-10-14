İletişim Başkanlığı'ndan sınırdaki gazetecilere kıyafet uyarısı

İletişim Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin sınırda yayın yapan gazetecileri kıyafetleri konusunda uyardı. Uyarıda 'Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli' denildi.
Pazartesi, 14 Ekim 2019 15:16

İletişim Bakanlığı Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin sınırda yayın yapan gazetecilere uyarı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıda "Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli" denildi.

Buket Aydın, 10 Ekim tarihinde Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde giydiği kamuflaj pantolonlu bir fotoğrafını paylaşmış, fotoğraf eleştirilmişti.