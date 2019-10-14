İletişim Başkanlığı'ndan sınırdaki gazetecilere kıyafet uyarısı

İletişim Bakanlığı Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin sınırda yayın yapan gazetecilere uyarı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıda "Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli" denildi.

#BarışPınarıHarekatı’nı takip için bölgede görev yapan basın mensuplarının terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından kasıtlı olarak yapılan saldırılardan korunmak için dikkat etmesi gereken hususlar pic.twitter.com/iGKQSQSaqK

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 12, 2019